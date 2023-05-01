TEKNOFEST'e beşinci gününde vatandaşlar akın etti

TEKNOFEST 2023 son gününde de vatandaşlar Atatürk Havalima'nına akın etti. Gökyüzünün asil kartalları olan SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve Bayraktar KIZILELMA'nın gösterileri izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapmaya bugün de devam ediyor. Her yaştan ziyaretçilerin gelmeye devam ettiğini festival dördüncü günü itibariyle 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı. Son gününde de gökyüzünün asil kartalları SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve Bayraktar KIZILELMA yaptığı gösteriler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. TEKNOFEST bugün sona erecek.

Romanya'dan TEKNOFEST heyecanını yaşamak için gelen Türk iş adamı Cesur Durak, "Şu an da ben katılımcı sayılarını görünce, yarışmacı sayısını görünce yurtdışında yalayan bir Türk olarak çok gururlandım. Bu arada Romanya'da zaten Bayraktar TB-2 için kontrat ve anlaşma yaptı. Bundan dolayı çok gururluyum" dedi. - İSTANBUL