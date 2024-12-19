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TEKNOFEST 2025, Kuzey Kıbrıs'ta Teknoloji Tutkunlarını Buluşturacak

TEKNOFEST 2025, Kuzey Kıbrıs'ta Teknoloji Tutkunlarını Buluşturacak
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek. Yeni yarışmalarla teknoloji ve inovasyonu teşvik edecek festivalde katılımcılar 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destekten faydalanabilecek.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde teknoloji ve inovasyon tutkunu katılımcıları bir araya getiriyor.

Kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek TEKNOFEST, ilk kez gerçekleştirilecek yeni yarışmalarıyla da teknoloji dünyasına yenilikler kazandırmayı hedefliyor. İlk kez 2025 yılında gerçekleştirilecek, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması ve HackMasters Mavi Vatan yarışması ile teknoloji ve inovasyon dünyasında büyük bir heyecan oluşturacak festival için yarışma başvuruları başladı. Katılımcılar, projelerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulurken, takımlara toplamda 2 buçuk milyon TL ödül verilecek ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak.

TEKNOFEST 2025 çerçevesinde düzenlenecek yarışmalar, teknolojinin farklı alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı sunuyor. Turizm Teknolojileri Yarışması ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zengin kültürel mirası, turizm potansiyeli ve kültür faaliyetlerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirilirken, Sosyal İnovasyon Yarışması toplumsal sorunlara teknoloji odaklı yaklaşımlar sunacak.

Yine ilk kez düzenlenecek olan yarışmalardan biri olan TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nda ise " Tarım, Çevre ve Enerji" kategorileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin problemlerine yenilikçi çözümler bulunulacak. Uçan Araba Simülasyon Yarışması takımların otonom uçuş, stratejik kontrol ve yenilikçi hava taşımacılığı çözümlerini simülasyon ortamında geliştirmelerini hedeflerken, TEKNOFEST Drone Şampiyonası KKTC Etabı havacılık meraklılarını benzersiz bir deneyime davet edecek. TEKNOFEST Robolig - Mavi Vatan Yarışması, takımlara robotik ve kodlama becerilerini geliştirme fırsatı sağlarken, HackMasters Mavi Vatan Yarışması, siber güvenlik alanında yeteneklerini ortaya koymak isteyenlere kapılarını açacak.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvuru süresi 15 Ocak tarihinde sona eriyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe dair detaylı bilgi ve başvuru için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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