Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Binlerce kişinin kaçışı sonrası OHAL ilanı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Filistinliler için zorla yerinden etme planı

İsrailli bakandan skandal talimat

Teknik Üniversiteler Birliği Kuruldu

Teknik Üniversiteler Birliği Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın öncülüğünde, 11 teknik üniversitenin bir araya gelmesiyle 'Teknik Üniversiteler Birliği' oluşturuldu. Birliğin amacı, eğitimi, araştırma faaliyetlerini ve sanayi iş birliklerini güçlendirerek Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırmak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 11 teknik üniversitenin bir araya gelmesiyle "Teknik Üniversiteler Birliği" kuruldu. İlki 3 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da icra edilen Teknik Üniversiteler Birliği toplantısına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katılım sağladı.

Teknik üniversiteler arasında eğitim, araştırma, Ar-Ge faaliyetleri ve sanayi iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan birlik, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantının açılış konuşmasında Teknik Üniversiteler Birliği'nin mühendislik eğitimi, araştırma kültürü ve sanayi-üniversite iş birliği alanlarına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Özvar, "Teknik üniversiteler, inovasyon ve teknoloji üretiminde kritik rol oynayan kurumlar olarak ortak projeler ve araştırmalarla ülkemizin kalkınmasına destek verecektir." dedi.

Teknik Üniversiteler Birliği'ne; İstanbul Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi dahil oldu.

Toplantıda ayrıca, teknik üniversitelerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlaması, ortak araştırma merkezleri kurulması ve uluslararası projelerde iş birliği yapılması konuları ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Galatasaray'ın genç yıldızından ağızları açık bırakan gol
img

Genç yıldız şov yaptı! Galatasaray Boluspor'a acımadı
img

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı: Acı gününde dostları yalnız bırakmadı

Sergen'i acı gününde ünlü isimler yalnız bırakmadı
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.