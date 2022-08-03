Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları açıklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları açıklandı

Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları açıklandı

2022 Yılı Teknik Destek Programı 3. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

 - Güncelleme:

2022 Yılı Teknik Destek Programı 3. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2022 Yılı Teknik Destek Programı 3. dönemine toplam 25 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 25 başvuru ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 15 proje listede yer aldı.

Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 3 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekiyor.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler ise şunlar:

" 1. Başvuru Formu

2. Destekleyici Belgelerin asılları

Başvuru Sahibi Karar Belgesi

Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa)

Teknik Şartname

Proforma Fatura

Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

Eğitim Müfredatı (eğitim varsa)

Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ajans Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title