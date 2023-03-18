Tekman eski belediye başkanı İhsan Gök son yolculuğuna uğurlandı
Yerel Haberler
Erzurum'un Tekman ilçesi eski Belediye Başkanlarından İhsan Gök hayatını kaybetti.
Erzurum'un Tekman ilçesi eski Belediye Başkanlarından İhsan Gök hayatını kaybetti.
İHA Tekman Muhabiri Ahmet Uğur Burak'ın dayısı ve Tekman Beyler Ailesinin önde gelen isimlerinden Gök'ün ölümü ilçede üzüntüyle karşılandı.
1984 - 2004 yılları arasında Tekman Belediye Başkanlığını yapan ihsan Gök ilçede sevilen bir isimdi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören İhsan Gök'ün cenazesi yoğun bir cemaatin katıldığı namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel