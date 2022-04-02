Tekman'da lastikçilerde durgunluk yaşanıyor

TEKMAN, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Tekman ilçesinde kış devam ederken lastikçilerde durgun dönemi yaşanıyor.

Yoğun kış şartlarının devam ettiği Erzurum'un Tekman ilçesinde 1 Aralık 2021 tarihinde başlayan kış uygulaması 1 Nisan 2022 tarihinde sona ermesi gerekiyorken ilçe halkı cadde ve sokaklardaki buzlanma nedeniyle yaz lastiği uygulamasına geçemedi. Durumun böyle olması ise lastikçilerde durgunluk dönemine sebep oldu.

Tekman'da oto lastik tamirciliğini yapan Mehmet Deniz, "İşlerimiz durgun. 1 Aralık 2021 tarihinde kışlık lastiklerin takılması ile 1 Nisan 2022 tarihinde sona ermesi gerekirken ağır kış şartları ve hala karın yerde olması sebebi ile araç sahipleri yaz lastiklerini takmıyorlar" dedi. - ERZURUM