Tekman'da lastikçilerde durgunluk yaşanıyor - Haberler

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Tekman'da lastikçilerde durgunluk yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tekman'da lastikçilerde durgunluk yaşanıyor

Erzurum'un Tekman ilçesinde kış devam ederken lastikçilerde durgun dönemi yaşanıyor.

TEKMAN, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Tekman ilçesinde kış devam ederken lastikçilerde durgun dönemi yaşanıyor.

Yoğun kış şartlarının devam ettiği Erzurum'un Tekman ilçesinde 1 Aralık 2021 tarihinde başlayan kış uygulaması 1 Nisan 2022 tarihinde sona ermesi gerekiyorken ilçe halkı cadde ve sokaklardaki buzlanma nedeniyle yaz lastiği uygulamasına geçemedi. Durumun böyle olması ise lastikçilerde durgunluk dönemine sebep oldu.

Tekman'da oto lastik tamirciliğini yapan Mehmet Deniz, "İşlerimiz durgun. 1 Aralık 2021 tarihinde kışlık lastiklerin takılması ile 1 Nisan 2022 tarihinde sona ermesi gerekirken ağır kış şartları ve hala karın yerde olması sebebi ile araç sahipleri yaz lastiklerini takmıyorlar" dedi. - ERZURUM

Tekman'da lastikçilerde durgunluk yaşanıyor

Tekman'da lastikçilerde durgunluk yaşanıyor

Tekman'da lastikçilerde durgunluk yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum, Tekman, Aralık, Nisan, Yerel, Haberler

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