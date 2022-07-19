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Tekkeköy'de 15 Temmuz bisiklet turu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tekkeköy'de 15 Temmuz bisiklet turu Samsun Tekkeköy'de yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen bisiklet turu ile 15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı.

Tekkeköy'de 15 Temmuz bisiklet turu

SAMSUN - Samsun Tekkeköy'de yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen bisiklet turu ile 15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı.

Tekkeköy Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şubesi'nin birlikte düzenlediği etkinlik Lojmanlar Camisi önünden başladı.

Camiden çıkarak onları bekleyen bisikletlerini alan çocuklar yol üzerinde sıralandı. Yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklar birlikte pedal çevirerek 15 Temmuz Demokrasi şehit ve gazilerini andı. Polis ekipleri de güvenliği sağlamak üzere bisikletlilere eşlik etti.

Yapılan etkinlik ile çocuklara milli bayramlar ve şehadet bilinci aşılanırken akranlarıyla eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir ortam da sunuldu. Etkinlik sonunda da verilen ikramlıklarla çocuklar günün yorgunluğunu attı.

Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil'in de katıldığı etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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