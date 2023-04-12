Tekkeköy Belediyesi Ramazan yardımlarını sürdürüyor

Tekkeköy Belediyesi hazırladığı Ramazan paketlerini ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmayı sürdürüyor.

Tekkeköy Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan'da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Dayanışma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'ın ruhuna uygun biçimde geçirebilmesi için çalışan belediye ekipleri, yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık sıcak yemek yardımlarının yanı sıra gıda kolileri ile de destek olunuyor. Ekipler, Ramazan ayına özel olarak hazırlanan ve içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketlerini belirlenen adreslere ulaştırıyor.

Bu çerçevede son olarak Aşağıçinik Mahallesi'ni ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, gıda kolilerini imza karşılığında vatandaşlara teslim etti. Paketlerini teslim alan Tekkeköylüler, Ramazan ayında yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hasan Togar'a teşekkür etti.

Başkan Togar, "Dayanışma, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel şekilde sergilendiği her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Bu vesileyle ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ramazan paketlerimizi teslim etmeye devam ediyor. Sadece Ramazan günlerinde değil yılın her günü ihtiyaç sahibi ailelerimizin mağdur olmamaları adına desteklerimiz daima sürecek. Rabbim hayırlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - SAMSUN