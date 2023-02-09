Tekirdağlılar kan merkezlerine akın ediyor Yerel Haberler Tekirdağlı vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için kan merkezlerine akın etmeye devam ediyor. Tekirdağlı vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için kan merkezlerine akın etmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük iki deprem sonrasında deprem bölgesine yardımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Tekirdağ'dan vatandaşlar da, yardımlarının yanı sıra kan merkezlerine akın etmeye devam ediyor. Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediye binasında Kızılay tarafından kurulan kan verme noktalarında yoğunluklar oluştu. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Tekirdağ Yerel Haberler

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