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Tekirdağlılar EURO 2024 çeyrek final maçını coşkuyla izledi

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda karşısında verdiği mücadeleyi sahile kurulan dev ekranlardan izleyen binlerce Tekirdağlı coşkuyu birlikte yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda karşısında verdiği mücadeleyi sahile kurulan dev ekranlardan izleyen binlerce Tekirdağlı coşkuyu birlikte yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanına saatler öncesinden gelerek maçın izleneceği dev ekranların önünde yerini alan vatandaşlar, sahil dolgu alanını doldurarak maçın başlayacağı saate kadar Türk Milli Takımını destekleyen sloganlar ile maçın başlamasını bekledi. Türkiye - Hollanda Maçı öncesi sahil alanda adeta adım atılacak yer kalmadı. Alanın dolması sebebiyle bazı vatandaşlar da maçı ayakta izledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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