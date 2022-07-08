Tekirdağlı Besici: "Gemiciye Mazot Desteği Yapılıyor. Yapsana Çiftçiye, Hayvancıya"

ADEM ÇİL

Tekirdağ'da besiciler, maliyetlerin yüksek olmasına karşın kurbanlık fiyatlarının düşük kalmasından şikayet etti. Besiciler, "Köylü mağdur, çiftçi mağdur. Ne mazot desteği var ne enerji desteği var. Gemiciye mazot desteği yapılıyor. Yapsana çiftçiye, hayvancıya" diye tepki gösterdi.

Tekirdağ'da kurulan kurban pazarına hayvanlarını satmak için gelen besiciler, fiyatların düşük olmasından dert yandı.

"BESİCİLİK ZORLAŞTI"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kurulan kurban pazarında tezgah açan satıcılar yem, ot ve samana gelen zamlara rağmen kurbanlık fiyatlarının düşük kalmasından yakınıyor. Konuyla alakalı açıklama yapan besici Bekir Atak, "Geçen yıl 92 liraya aldığımız 50 kilogramlık yem bu yıl 330 lira. Saman geçen yıl 10 liraydı bu sene 45 lira, ot geçen sene 30 liraydı bu yıl 80 lira. Geçen yıl takriben 40-50 kilo arası küçükbaş hayvanları 2 ile 3 bin TL arası satıyorduk bu yıl 3-4 bin TL arası satıyoruz. Yani tüm maliyetlere yüzde 300 zam geldi ama kurbanlıklara yüzde 0,5 zam gelmiş oldu. Kesinlikle kurtarmıyor. Alıcı da az, satıcı memnun olmuyor çünkü üretim çok zorlaştı, besi çok zorlaştı. Artık maddiyatı olan bu işi yapabiliyor" dedi.

"MALİYETLER YÜKSELDİĞİ İÇİN DAMIZLIK HAYVANLARI PAZARA İNDİRMİŞLER"

Büyükbaş hayvan az, insanların bu maliyetlerin yükselmesinden dolayı damızlık hayvanları pazara indirmişler. Adam kışa sokamayacağını anladığı için küçükbaşları olduğu gibi pazara indirmişler. Bu da fiyatları düşürüyor. Bizim 5 dediğimiz hayvana, kişi 3 liram var diyor. Almıyor, o da üzülüyor biz de üzülüyoruz.

"GEMİCİYE VERİLEN MAZOT DESTEĞİNİ ÇİFTÇİYE DE HAYVANCIYA DA YAPSANA"

En büyük sorunumuz yem fiyatları, en düşük besi yemi 330 TL. Bunu herkes alamıyor alsa da çok zorlanarak alabiliyor. Sütçü sütü 7 TL'den alıyor yem 330 TL, gelin hesabını siz yapın. Kesinlikle kurtarmıyor. Devlet bunlara teşvik mi sağlayacak, indirim mi sağlayacak, kredi mi sunacak o Tarım Bakanlığı'nın bileceği bir iş ama Tarım Bakanlığı'nın pek de ilgilendiğini sanmıyorum. Köylü mağdur, çiftçi mağdur. Ne mazot desteği var ne enerji desteği var. Gemiciye mazot desteği yapılıyor ben buna çok karşıyım. Yapsana çiftçiye, hayvancıya. Teşviklerden çoğu kişi faydalanamıyor. Prosedürler de çok ağır, köylü ayak uyduramıyor. Ondan da zenginler faydalanıyor. Destek falan hikaye 300 küçükbaş, 300 büyükbaş hayvanım var ben alamıyorum."

ANKA / Yerel