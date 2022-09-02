Tekirdağ yerel haberleri | Tekirdağ'da Zabıta Haftası Törenle Kutlandı

Tekirdağ'da Tarihi Valilik Binası önünde Zabıta Teşkilatı'nın kuruşunun 196'ncı yılı ve 1-7 Eylül Zabıta haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar ve Şenol Karaküçük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Erdin Eral, Metin Pakdil ve Yüksel Özdal, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Pınar Gülmez ile Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin zabıta personeli yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Pınar Gülmez, törende yaptığı konuşmada Zabıta Teşkilatı'nın tarihi önemine değindi.

BAŞKAN ALBAYRAK: "ZABITALIK, BÜYÜK ÖZVERİ GEREKTİREN BİR MESLEKTİR"

Zabıta Haftası Çelenk Sunma Töreni sonrasında konu ile ilgili bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasından sorumlu olan Zabıta Teşkilatı'nın, belediyelerin hizmet birimleri arasında özel bir yeri var. Çünkü zabıtalık, yıl boyunca 7 gün 24 saat çalışma esasına göre, mesai kavramı olmaksızın görev yapmaları sebebiyle büyük özveri gerektiren bir meslektir. Vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve mutluluğu için çalışan Zabıta Teşkilatımız, halk ile her zaman iç içe olmasından dolayı Büyükşehir Belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı durumundadır. Dolayısıyla zabıta personelimiz, kurumumuz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan değerli mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm Zabıta Teşkilatımızın, 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutluyor ve meslek yaşamlarında başarılar diliyorum."