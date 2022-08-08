Tekirdağ yerel haberleri... Çerkezköy Belediyesi'nden Aşure Dağıtımı

Gelen Tekirdağ haberine göre Çerkezköy Belediyesi tarafından Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü dolayısı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçe halkına aşure ikramında bulunuldu. Belediye Başkan Yardımcıları Nedim Yılancı ve Enver Bayram ile Belediye Meclis Üyesi Beytullah Coşkun tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Çerkezköy Belediyesi tarafından Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü dolayısı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçe halkına aşure ikramında bulunuldu. Belediye Başkan Yardımcıları Nedim Yılancı ve Enver Bayram ile Belediye Meclis Üyesi Beytullah Coşkun tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muharrem ayının birlik ve beraberliğin daha çok pekişeceği bir ay olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Vahap Akay, "Çerkezköy Belediyesi olarak Muharrem ayı dolayısı ile her yıl yaptığımız gibi bu yıl da aşure dağıttık. Muharrem ayının 10. günü nedeniyle yaptırdığımız aşureleri Cumhuriyet Meydanı'nda, Veliköy Hürriyet Meydanı'nda ve Kızılpınar Kapalı Pazar Yeri önünde kurduğumuz stantlarda vatandaşlarımıza ikram ettik. Ayrıca kentimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da aşure ikramında bulunuldu" dedi.

"BUGÜN ORTAK PAYDADA BULUŞMA GÜNÜDÜR"

Muharrem ayının islam tarihinde önemli ve hüzünlü bir yeri olduğunu belirten Başkan Akay, "Bugün ortak paydada buluşma günüdür. Allah bütün milletimize birlik beraberlik nasip etsin. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Belediye olarak milli günlerde olduğu gibi, dini günleri de vatandaşlarımızla birlikte yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.