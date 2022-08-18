Tekirdağ yerel haberleri | Çerkezköy Belediye Başkanı Akay, Halk Gününde Fatih Mahallesi Sakinleriyle Buluştu Yerel Haberler Edinilen Tekirdağ haberine göre Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Halk Günü etkinliği kapsamında Fatih Mahallesi sakinleri ile buluştu. Göreve geldiği 2014 yılından bu yana 'Çerkezköy'ü Birlikte Yönetiyoruz' sloganı ile hizmet ettiklerini belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, "Periyodik olarak Belediye Hizmet Binamızda İletişim Merkezi'mizde gerçekleştirdiğimiz Halk Günü etkinliğimizi bugün Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı'nda gerçekleştirerek Fatih Mahalle'mizde ikamet eden vatandaşlarımızın isteklerini, sıkıntılarını, talep ve önerilerini dinledik. Karşılıklı sohbet edip, fikir alış-verişinde bulunduk. Mahalle sakinlerimizin dile getirdikleri sorunları takip etmeye ve çözüm yolları bulmaya çalışacağız. Halk Günü'müze katılan Fatih Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Kaynak: ANKA / Yerel Vahap Akay Fatih Yerel Haberler

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