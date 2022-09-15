Tekirdağ yerel haberi... Çerkezköy Belediyesi Kültür Sanat Kursları Güz Dönemi Kayıtları Başlıyor

Çerkezköy Belediyesi'nin geleneksel el sanatları, sahne sanatları, teknoloji tasarım, görsel ve işitsel sanat dallarından oluşan ve 13 farklı branşta gerçekleştirilecek Güz Dönemi Kültür Sanat Kursları'nın kayıtları 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Geleneksel el sanatları, sahne sanatları, teknoloji tasarım, görsel ve işitsel sanat dallarından oluşan ve 13 farklı branşta düzenlenecek Güz Dönemi Kültür Sanat Kurslarına katılmak isteyenler, 30 Eylül cuma gününe kadar Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezi Başvuru Masaları'na başvuruda bulunabilecek.

KAYITLAR KONTENJANLA SINIRLI OLACAK

Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu kurslar kapsamında Karakalem, Yağlı Boya, Yaratıcı Resim, Piyano, Gitar, Keman, Bağlama, Çocuk Korosu, Dekoratif Ahşap Süsleme, Makrome, Seramik, Yaratıcı Drama ve Robotik Kodlama eğitimleri verilecek.

Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Güz Dönemi Kültür Sanat Kursları kapsamında hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik kursların düzenleneceğini belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, "Yağlı Boya, Karakalem, Piyano, Keman, Gitar, Bağlama, Dekoratif Ahşap Süsleme, Makrome ve Seramik yetişkin kurslarımıza 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız katılabilecekler. Çocuk Korosu, Yaratıcı Resim, Sahne Sanatları ve Teknoloji Tasarım kurslarımıza ise 7-14 yaş arasındaki çocuklarımız; Karakalem, Piyano, Keman, Gitar, Bağlama, Yaratıcı Drama, Robotik Kodlama branşlarında düzenleyeceğimiz kurslarımıza ise 7-18 yaş aralığındaki çocuklarımız, 30 Eylül Cuma gününe kadar Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezi Başvuru Masalarına kayıt yaptırabilirler" dedi.

KURSLARA KATILIM ÜCRETSİZ

Sanat ile iç içe bir Çerkezköy için Çerkezköy Belediyesi olarak çeşitli branşlarda Kültür ve Sanat Kursları düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Akay, "Ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz Kültür Sanat Kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız kimlik fotokopileri ile birlikte Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezi Başvuru Masaları'na müracaat edebilirler" diye konuştu.