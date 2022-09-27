Tekirdağ yerel: Çerkezköy Belediyesi, Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Tekirdağ haber... Çerkezköy Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet mahallesinin 3 sokağında 3 bin metrekare sathi kaplama yol çalışması yapıldı.

Çerkezköy Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet mahallesinin 3 sokağında 3 bin metrekare sathi kaplama yol çalışması yapıldı.

Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet mahallesinin Üzümlü, Kahveci ve Sahil sokaklarında sathi kaplama yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Vahap Akay, çalışmalarla ilgili olarak, "Üstyapı çalışmalarımız kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyor. Cumhuriyet mahallemizde 3 sokağımızda toplam 3 bin metrekarelik yol ağında sathi kaplama çalışmalarımızı tamamladık. Yol yapım-onarım çalışmalarımız kentimizin ihtiyaç duyulan noktalarında devam edecektir" diye konuştu.