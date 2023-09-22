Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Polifarma AR-GE Merkezi Temel Atma Töreni'nde

Tekirdağ Ergene ilçesi Vakıflar OSB'de gerçekleştirilen Temel Atma Töreni'ne ValiSoytürk'ün yanı sıra Ergene Kaymakamı Kadir Duman, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, Polifarma Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıVildan Kumrulu ve Polifarma firması personelleri katıldı.

ÜLKEMİZDE SMA İLACI İÇİN TASARLANAN İLK VE TEK ÜRETİM ALANI

Temel Atma Töreni'nde bir konuşma yapan Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, "Dünyada birinci jenerik olacak şekilde araştırma ve geliştirme çalışmalarında sona yaklaştığımız,SGK'ya yıllık 200 Milyon $ maliyeti ile en çok ödeme yapılan ilaç olan SMA ilacının üretimi için tasarlanan üretim alanı ülkemizde ilk ve tek olacaktır. Temelini atmakta olduğumuz, 9.000 m2 alana kurulu olacak yeni Polifarma Araştırma-Geliştirme Merkezi binamız tasarım ve verimlilik açısından ülkemizin en fonksiyonel Ar-Ge merkezlerinden biri olacaktır. Bölgemize ilave istihdam sağlayacak olan 300 bilim insanı ile ilaç geliştirme kapasitemizi daha da artırmayı amaçlamaktayız. Temelini atmakta olduğumuz binamızda, AR-GE laboratuvarlarının yanı sıra, biyoteknolojik ilaçların üretiminin yapılacağı üretim bölümü, teknik bölümler ve en önem verdiğimiz konulardan birisi olan eğitim & seminer alanları yer alacaktır." dedi.

İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Ardından konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "İstihdam sağlayacak bir tesisin açılışını yapmak heyecan vericidir ama o istihdam sağlayan tesis aynı zamanda bir AR-GE Merkezi ise bizi daha da heyecanlandırır. Türkiye'de üretilmeyen, ithalatı yapılan ürünlerin burada üretilecek olması bizi mutlu eder ve gurur duyarız. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Kumrulu'ya, Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu'ya ve buradaki tüm Polifarma çalışanlara teşekkür ediyorum.' diyerek cümlelerini noktaladı.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk, Ergene Kaymakamı Duman ve Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kumrulu'nun butona basmasıyla temel atma gerçekleştirildi.