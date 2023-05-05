'Tekirdağ Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın Açılış Toplantısı Yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Enerji iş birliğiyle hazırlanacak ‘Tekirdağ Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın (SECAP) açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, "Kuraklık, meteorolojik kuraklık olarak başlamakta yağış azlığı sürerse toprağın nemi düşmekte ve zirai kuraklık baş göstermektedir. Akarsuların debisinin düşmesi ise hidrolojik kuraklık olarak tanımlanmaktadır. Bu gidişatın insan hayatına aksetmesiyle de sosyo-ekonomik kuraklık evresine geçilmektedir. Bunların önüne geçilmesi için ivedilikle milli kuraklık merkezi kurulmalı, iklim değişiklikleri çok iyi izlenmeli ve bunun paralelinde su yönetim stratejileri belirlenmelidir" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Enerji iş birliğiyle hazırlanacak ' Tekirdağ Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, "Kuraklık, meteorolojik kuraklık olarak başlamakta yağış azlığı sürerse toprağın nemi düşmekte ve zirai kuraklık baş göstermektedir. Akarsuların debisinin düşmesi ise hidrolojik kuraklık olarak tanımlanmaktadır. Bu gidişatın insan hayatına aksetmesiyle de sosyo-ekonomik kuraklık evresine geçilmektedir. Bunların önüne geçilmesi için ivedilikle milli kuraklık merkezi kurulmalı, iklim değişiklikleri çok iyi izlenmeli ve bunun paralelinde su yönetim stratejileri belirlenmelidir" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıya; Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bürokratları, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, Oda Temsilcileri ve projede yer alan çok sayıda paydaş katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal, şunları kaydetti:

"TEKİRDAĞ'I TÜM ÇEVRE SORUNLARINI ÇÖZMÜŞ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ MUTLU VE DAHA YAŞANILABİLİR BİR KENT HALİNE GETİRELİM"

"Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı olarak Tekirdağ'ı iklim değişikliğine dirençli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarımızı başlattık. 2030 yılı senaryolarına göre etkisi artacak olan muhtemel tehlikeler; sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağışlardır. Ayrıca gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı takdirde ülkemizde belirli oranlarda kuraklığa bağlı tarımsal ekosistemin bozulabileceği ve gıda güvenliğinin tehlikeye girebileceği öngörülmektedir. Tüm bu riskler karşısında bizlere düşen görev kamu kurumları ve özel sektör iş birliğiyle düşük karbonlu yeşil kentsel gelişime yönelik yatırımları hayata geçirmektir. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında öncelikle Tekirdağ'da kentleşme ve sanayileşmenin iklime etkilerini tespit edecek ve sera gazı emisyon envanteri çıkaracağız. Elde edilecek veriler Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizi etkileyebilecek iklim risklerini belirlememize zemin hazırlayacaktır. İkinci adım olarak; var olan sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Üçüncü adımda, kaçınılmaz olan iklim değişikliğinin etki, tehlike ve kırılganlıklarına karşı kentimizi nasıl daha dirençli hale getireceğimize dair bir strateji dokümanı olarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı Belgesi'ni oluşturacağız. Kentimiz için geliştirilecek olan bu plan iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ve bunların etkilerinin azaltılmasına yönelik yaklaşımın ana hatlarını vermek üzere tasarlanmış bir stratejik politika ve eylem planı olacaktır. Gerçekleştirilebilecek bu eylemlerin strateji dokümanında ortaya konulması ve taahhüt edilmesi, yapmak istediğimiz yatırımlar için kaynak bulma konusunda bizi öne geçirecektir. Bu sayede hayata geçirebileceğimiz projelerin finansmanı için uluslararası kuruluşlar ile daha kolay iletişime geçebileceğiz. Eylem planımızın oluşturulması, Tekirdağ'ımızın sürdürülebilir ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edecek projelerinin öncelik sıralamasının belirlenmesine ve bu doğrultuda uygulamaya geçirilmesine ön ayak olacaktır. Uygulamaya geçireceğimiz projeler ve yapacağımız çalışmalarda siz paydaşlarımızın desteği son derece önemli ve kıymetlidir. Sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele konusunda iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine olan inancım tamdır. Hep birlikte mücadele edelim, Tekirdağ'ı tüm çevre sorunlarını çözmüş, iklim değişikliğine dirençli, mutlu ve daha yaşanılabilir bir kent haline getirelim."

Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta ise Trakya bölgesindeki enerji ve iklim değişikliği hakkında katılımcılara bilgi verdi. Şehirleşmenin, sanayinin yoğun olduğu bir bölgede yaşandığının altını çizen, su kaynakları konusunda Türkiye'nin alarm verdiğini belirten Prof. Dr. Halim Orta konuşmasında, şunlara yer verdi:

"İVEDİLİKLE MİLLİ KURAKLIK MERKEZİ KURULMALI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇOK İYİ İZLENMELİ VE SU YÖNETİM STRATEJİLERİ BELİRLENMELİDİR"

"Birçok insan iklim değişikliğinin sadece hava sıcaklıklarının artması olarak düşünse de sıcaklık sadece başlangıçtır. Çünkü dünya karmaşık bir sistemdir ve ufacık bir değişiklik tüm sistemi etkiler. İklim değişikliğinin sonuçları arasında şiddetli kuraklık, su kıtlığı, büyük yangınlar, yükselen deniz seviyeleri, sel, eriyen kutup buzulları, yıkıcı fırtınalar ve azalan biyoçeşitlilik sayılabilir. Kuraklık, meteorolojik kuraklık olarak başlamakta yağış azlığı sürerse toprağın nemi düşmekte ve zirai kuraklık baş göstermektedir. Akarsuların debisinin düşmesi ise hidrolojik kuraklık olarak tanımlanmaktadır. Bu gidişatın insan hayatına aksetmesiyle de sosyo-ekonomik kuraklık evresine geçilmektedir. Bunların önüne geçilmesi için ivedilikle milli kuraklık merkezi kurulmalı, iklim değişiklikleri çok iyi izlenmeli ve bunun paralelinde su yönetim stratejileri belirlenmelidir."

Video gösteriminin de yapıldığı programda Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Türkiye Proje Takım Lideri Daiva Matoniene ile çevrim içi bağlantı kuruldu. Matoniene, çalışmalar ile ilgili katılımcıları bilgilendirirken şunları söyledi:

"Tekirdağ için söyleyebileceğim en önemli şey ekibin çok motive olması. Bu birlikteliğin ve motivasyonun devam etmesini diliyorum. Proje kapsamında belediyelerimiz için kapasite geliştirme çalışmaları başlattık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni de bu eğitimlerde aktif olarak görmek bizi mutlu edecektir. Çünkü bu eğitimler sırasında yüksek tecrübeye sahip birçok uzmanla bir araya geleceğiz. Program boyunca eğitimler verilecek ve sonrasında bu eğitimlerin SECAP'a uygulanması aşamasında da belediye çalışanları yetkin hale getirilecektir. Hepinize bu heyecanlı yolculukta başarılar diliyorum."

Prof. Dr. Halim Orta'dan sonra konuşma yapan ve İstanbul Enerji A.Ş' nin kuruluşu ve çalışma prensipleri ile ilgili bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Enerji A. Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, SECAP çalışmaları ile ilgili katılımcılara açıklamalarda bulundu. Yüksel Yalçın yaptığı konuşmada, şunları aktardı:

"HER YEREL YÖNETİM; KISA, ORTA VE UZUN VADEDE PLANLARINI BELİRLEYEREK SECAP ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMELİDİR"

"Sektörde 60 yıllık deneyimi ile bugünkü adıyla İstanbul Enerji, 2000'li yıllardan sonra yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi ve çevre dostu teknolojilerin kullanılması konularını odak noktasında tutan bir işletmedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma tüm dünya için büyük bir tehlike arz etmektedir. 1880-2020 yılları arasındaki küresel sıcaklık ortalaması 1,01 derece artış göstermiştir. Birleşmiş Milletler 'e bağlı Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Raporunda belirtildiği üzere küresel sıcaklığın 2052 yılına kadar 1,5 °C sınırını geçmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda her yerel yönetim; kısa, orta ve uzun vadede planlarını belirleyerek SECAP çalışmalarını yürütmelidir. İstanbul Enerji A.Ş. olarak birçok yerel yönetim ile iş birliği protokolü imzaladık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile bugün burada imzalayacağımız protokol ile çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Toplantılarımız planlayacağımız çalışma programı çerçevesinde devam edecektir. Ben projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, proje kapsamında çalışma yapacak arkadaşlara da başarılar diliyorum."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise şöyle konuştu:

"KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OLGUSUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Küresel iklim değişikliği olgusuyla karşı karşıyayız. Ekolojik dengenin bozulması, kıtlık, kuraklık, sel ve kasırga gibi afetleri beraberinde getirecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu gerçeklerden hareketle Trakya bölgesinde iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon için Kapasite Artırımı Projesi'ne destek verdik. Belirlemiş olduğumuz stratejiler doğrultusunda kuraklık ve taşkın gibi iklim olaylarının zararlarının en düşük seviyeye indirilmesine ve hatta olası risklerin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Su kaynaklarının etkin kullanımı için en önemli çalışmalarımızdan biri damla veya yağmurla sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması olacaktır. Ayrıca İstanbul Enerji iş birliğinde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planını hazırlayarak kentimizde ısınma, aydınlatma, ulaştırma, vb. belediye hizmetleri için tüketilen fosil yakıt ve elektrik miktarını azaltmaya yönelik azaltma ve uyum faaliyetlerini hayata geçireceğiz. 2053 yılına kadar karbon-nötr hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz. Doğal kaynaklarımızın korunması konusunda tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza da önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Yaşam alanımız olan doğa ve çevreyi atalarımızdan devraldığımız bir miras olduğu kadar gelecek nesillerin emaneti olarak görmeliyiz."

Konuşmaların ardından İstanbul Enerji A.Ş. Müdürü Yüksel Yalçın ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından iş birliği protokolü imzalandı.