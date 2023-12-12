Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi Tatbikat Yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (SPAK), muhtemel bir afet durumunda hazır olabilmek için rutin olarak gerçekleştirdiği tatbikatlara devam ediyor. Son olarak yapılan arama kurtarma tatbikatını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da takip etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (SPAK), muhtemel bir afet durumunda hazır olabilmek için rutin olarak gerçekleştirdiği tatbikatlara devam ediyor. Son olarak yapılan arama kurtarma tatbikatını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da takip etti.

Birinci derece deprem bölgesi üzerinde bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde birçok kurum, kendi bünyesinde kurduğu arama kurtarma ekipleri, deprem ihtimaline hazırlıklı olabilmek için çalışmalar yürütüyor. Süleymanpaşa Belediyesi'nde çalışanlar arasından özenle seçilen ve arama kurtarma konusunda AFAD eğitmenlerinden özel eğitimler alarak donanımlı hale getirilen ekiple deprem ve diğer afetlere karşı çeşitli tatbikatlar gerçekleştirerek hazırlıklarını sürdürüyor.

Enkazda arama kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı

Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Turgut Ünsal'ın önderliğinde rutin olarak arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiren SPAK, son olarak enkazda arama kurtarma temalı tatbikatını gerçekleştirdi. Ekip tatbikatta belirlenen hedefleri başarıyla yerine getirirken, ekip elemanları gerçeğini aratmayan enkaz simülasyonunda deneyim kazandı. Tatbikatı başından sonuna kadar yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, tatbikat sonunda Afet İşleri Müdürü Turgut Ünsal'ı ve tüm ekibi tebrik etti.

Uzunlar ekibi tebrik etti

Tatbikatın ardından açıklamada bulunan Başkan Uzunlar, "Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimimizin gerçekleştirdiği tatbikatı izledim. Afet İşleri Müdürümüz Turgut Ünsal'ın himayesinde düzenlenen bu etkinlikte, ekiplerimizin göstermiş olduğu ustalık ve koordinasyon gerçekten takdire şayandı. Arama kurtarma çalışmalarını başarıyla tamamlayan ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Onların bu becerisi ve özverisi, şehrimiz için büyük bir güvence. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, her türlü afet ve acil duruma karşı hazırlıklı olmak adına sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarılı tatbikat, ekiplerimizin sahadaki yeteneklerini geliştirmeleri ve hazırlıklı olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ AFAD Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title