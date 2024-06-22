Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ sahillerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek amacıyla Tekirdağ sahillerine akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen devam ediyor. Tatilciler denizin ve güzel havanın tadını çıkarırken, yerel esnaf da bu yoğunluktan memnun kaldı.

Tekirdağ sahillerindeki Kurban Bayramı tatili yoğunluğu, tatilin sona ermesine 2 gün kalmasına rağmen devam ediyor.

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek amacıyla tatil beldelerine akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen devam ediyor. Tekirdağ içinden ve dışından gelenler, Kumbağ Mahallesi'ndeki plajlarda denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron kamerasına da yansıdı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte denize girip yüzmenin keyfini yaşarken, diğerleri ise plajlardaki şezlonglara uzanarak güneşin ve güzel havanın tadını çıkardı. Kimileri ise deniz kenarında yürüyüş yaparak ya da sahil boyunca kurulan kafelerde oturarak vakit geçirdi.

Pazar günü itibarıyla sona erecek olan Kurban Bayramı tatilinin ardından sahillerde yaşanan bu yoğunluğun yerini sakin bir ortama bırakması bekleniyor. Tatil boyunca turizm sektöründe hareketlilik yaşanırken, yerel esnaf bu yoğunluktan memnun kaldı. Tatilciler, tatil beldelerinden dönmeden önce son günlerin tadını çıkararak geri dönüş hazırlıklarına başladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Tekirdağ Tatil Turizm Yerel Yaşam Güncel Haberler

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title