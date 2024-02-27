Tekirdağ MEB AKUB ekibine afet eğitimi verildi. Proje çerçevesinde afetlere karşı 100 bin arama kurtarma personelinin müdahalelerde hazır edilmesi planlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının başlatmış olduğu 100 bin arama kurtarma personeli projesinde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda, ülkede yaşanabilecek her tür afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak arama ve kurtarma ekiplerinin etkin müdahalede bulunabilmesi için kapasitelerinin artırılması gerektiği bildirilmesi üzerine Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Tekirdağ MEB AKUB ekibine depremde arama ve kurtarma eğitimi çerçevesinde program düzenlendi.

Eğitimde tatbikat alanına gidilerek Tekirdağ MEB AKUB ekibine depremde arama ve kurtarma sırasında nasıl davranılması gerektiği, beton blokların ardındaki yaralı ile iletişim ve blokların kaldırılmasında dikkat edilmesi gereken husustaki etmenler uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimler sayesinde Tekirdağ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi afetlere karşı daha bilinçli hale gelmiş oldu. - TEKİRDAĞ