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Tekirdağ Kapaklı'da Su Sorunu: Vatandaşlar Tepkili

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde su sorunu yaşayan bir vatandaş, çeşmeden akan suyu şişeye doldurarak tepki gösterdi. Vatandaşlar, suyun kahverengi olduğunu ve musluktan metal kokusu geldiğini belirtiyor.

Tekirdağ Kapaklı'da çeşmeden akan suyu şişeye dolduran vatandaş rengini gösterip, "Bu suyla ne yapılır" diye tepki gösterdi.

Her geçen gün artarak devam eden Kapaklı ilçesindeki su problemine Atatürk Mahallesi Müjde Sokak'ta yaşayan Ahmet Furkan K. isimli vatandaş, "Bu suyla ne yapılır" diyerek tepki gösterdi. Mutfaktaki şebekeden akan suyu şişeye doldurarak, suyun kahverengi olduğunu gösteren Ahmet Furkan K., musluktan metal kokusu geldiğini ifade etti.

"Banyo yaparken, abdest alırken midemiz bulanıyor"

Durumu TESKİ'ye bildirdiğini söyleyen Ahmet Furkan K., "Geçen seneden bu yana suda sıkıntılarımız vardı ama bu sene daha da arttı. Bu gördüğünüz çeşmeden doldurduğunu su. Artı bir de musluklardan metal kokusu gelmekte. İnanın bu suyla banyo yaparken, abdest alırken midemiz bulanıyor. Artık sağlığımıza sorunlar oluşacak diye korkuyoruz. TESKİ'nin bu soruna çare bulmasını istiyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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