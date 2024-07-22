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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı 800 Kadını KADES Hakkında Bilinçlendirdi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek 800 kadını bilinçlendirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler, 800 kadını KADES hakkında bilinçlendirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler 'KADES' uygulaması konusunda bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen 'Keşkek Festivali'nde Karacaklavuz köyü faaliyet alanında kadın vatandaşlara "KADES Uygulaması" bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı.

Faaliyette toplamda 800 kadın vatandaşa broşür dağıtıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ Çocuk KADES Kadın Yerel Güncel Haberler

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