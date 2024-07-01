Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü 3 Günde 9 Bin Kişiye SİBERAY Programı Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 3 günde 9 bin kişiye ulaşarak SİBERAY programı hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, siber suçların önlenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla yürütülen SİBERAY programı çerçevesinde önemli bir etkinliğe imza attı.

28-30 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri çerçevesinde toplam 9 bin kişiye SİBERAY hakkında bilgi verildi. Etkinlik boyunca, katılımcılara güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suçlar ve siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, bu konulara dair el broşürleri de dağıtılarak vatandaşların bilinçlenmesi sağlandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, toplumun siber tehditlere karşı korunması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ