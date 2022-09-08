Tekirdağ haberleri | Tekirdağ İl Jandarma Komutanı göreve başladı Yerel Haberler Tekirdağ yerel haberi... Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekat Okulu Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı olarak göreve başladı. Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekat Okulu Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı olarak göreve başladı. Jandarma Genel Komutanlığı atama, terfi ve emeklilik kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olması kaydıyla Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Kararla birlikte Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekat Okulu Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin atandı. Çetin kısa sürede Tekirdağ'a gelerek göreve başladı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Tekirdağ Jandarma Komando Yerel Haberler

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