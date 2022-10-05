Tekirdağ haberleri | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışanlara 20 Bin TL Promosyon

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli memur ve kadrolu (sürekli) işçilere 20.000 TL maaş promosyonu ödeyecek.

Bankanın, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli memur ve kadrolu (sürekli) işçiler için sunduğu promosyon teklifi, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile işçi ve memur sendika temsilcilerinin de katıldığı toplantıda müzakere edilerek karara bağlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanlarımızın refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde görev yapan; memur, sözleşmeli memur ve kadrolu ( sürekli) işçilerimizin hesaplarına ekim ayında tek seferde 20.000 TL maaş promosyonu yatacaktır. Personel AŞ. bünyesinde çalışan personellerimiz ile ilgili maaş promosyonu çalışmaları devam etmektedir. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.