Tekirdağ haberleri | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Süleymanpaşa Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi İnşaatını İnceledi

Tekirdağ yerel haberi | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde sokak hayvanlarının barınma ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapımına başlanan Süleymanpaşa Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi inşaatında incelemek için ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde sokak hayvanlarının barınma ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapımına başlanan Süleymanpaşa Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi inşaatında incelemek için ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde sokak hayvanlarının barınma ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapımına başlanan Süleymanpaşa Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi inşaatını ziyaret etti. Toplamda 2300 metrekare inşaat alanına sahip hayvan bakımevi; idari bina, klinik binası, 2 adet köpek geçici bakımevi, 4 adet köpek yaşam alanı, kedi geçici bakımevi, kedi yaşam alanı, karantina binası, kazan dairesi- su deposu ve güvenlik binası olmak üzere 13 adet binadan oluşuyor.

Proje alanında yetkililerden çalışmanın son durumu ile ilgili bilgi alan Albayrak, şu açıklamayı yaptı:

"Büyükşehir Belediyesi olarak dünyamızı paylaştığımız can dostlarımızın yaşam hakkını her zaman savunuyoruz. Bu amaçla sokakta yaşayan hayvanların barınma ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Süleymanpaşa Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nin çalışmalarını başlattık. En yakın zamanda yapımını tamamlayarak hizmete sunacağımız Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nin şehrimize hayırlı olmasını dilerim."