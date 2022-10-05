Tekirdağ haberleri! Hayrabolu SYDV eylül ayında 2 bin 884 aileye yardımda bulundu Yerel Haberler Tekirdağ haberi: Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) eylül ayında 2 bin 884 vatandaşa yardım yapıldı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) eylül ayında 2 bin 884 vatandaşa yardım yapıldı. Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat gazetecilere yaptığı açıklamada, eylül ayında 2 bin 884 ihtiyaç sahibine bir milyon 478 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hayrabolu Tekirdağ Fırat Yerel Haberler

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