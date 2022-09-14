Tekirdağ haberleri... Çerkezköy'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Edinilen Tekirdağ haberine göre Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı.

Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Akay, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. Program, çelenk töreni ile başladı. Çelenk törenine Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Akay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlköğretim Haftası kutlama programı saat 10: 00'da Yunus Emre İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş günün anlam ve önemine dair konuşmasını yaptı. Akabinde Yunus Emre İlkokulu öğrencileri şiirler okudu, oratoryo gösterisi yapıldı ve öğrencilerden oluşan koro şarkılar söyledi. Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisinin ardından İlköğretim Haftası kutlama programı sona erdi.