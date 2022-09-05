Tekirdağ haberleri: Çerkezköy Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftasında Doğa Yürüyüşü

Çerkezköy Belediyesi, 16-22 Eylül arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında vatandaşları günlük hayatın stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkarmak amacıyla 17 Eylül Cumartesi günü Doğa Yürüyüşü (Hiking Gezisi) düzenliyor.

Çerkezköy Belediyesi gündelik hayatın koşturmacasından yorulup, strese, kent yaşamına ara vererek doğayla bütünleşme fırsatı sunmak üzere Çerkezköylü vatandaşlar için doğa yürüyüşü düzenliyor.

Istranca Dağları'nda yapılacak olan doğa yürüyüşü 7 kilometrelik parkurdan oluşacak.

Çerkezköy Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından 17 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek doğa yürüyüşüne, Çorlu Yürüyen Ayaklar Seyahat Bloğu üyeleri rehberlik edecek. Etkinlik için araçlar saat 12.00'de Çerkezköy Belediyesi önünden hareket edecek. Yaklaşık 7 kilometrelik doğa yürüyüşüne katılmak isteyen vatandaşlar, 6–12 Eylül 2022 tarihleri arasında kimlik fotokopileri ile Çerkezköy Belediyesi Halk Masalarına müracaat edebilecek.

"DOĞANIN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFEDECEĞİZ"

Çerkezköylüleri spora teşvik etmek için farklı organizasyonlar düzenlediklerini belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Düzenlediğimiz farklı organizasyonlarla halkımızı sağlıklı yaşam için yönlendiriyor, sporu özendiriyoruz. Bu kapsamda 17 Eylül Cumartesi günü de Doğa Yürüyüşü etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Doğa Yürüyüşümüzde tertemiz bir havada spor yapıp, doğanın güzelliklerini keşfedeceğiz. Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen tüm vatandaşlarımızı gerçekleştireceğimiz Doğa Yürüyüşü etkinliğimize davet ediyorum" dedi.