Tekirdağ haberleri | Çerkezköy Belediyesi Kaldırım Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor Yerel Haberler Tekirdağ yerel haberi... Çerkezköy Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen beton yol ve kaldırım yapım-onarım çalışmaları sürüyor. Çerkezköy Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen beton yol ve kaldırım yapım-onarım çalışmaları sürüyor. Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü ekipleri, kentin ihtiyaç duyulan noktalarında gerçekleştirdiği beton yol ve kaldırım yapım-onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tufan Sokak'ta 1000 metrekare beton kaldırım yapılıyor. Belediye Başkanı Vahap Akay, yol ve kaldırım yapım – onarım çalışmalarının kentin ihtiyaç duyulan noktalarında devam edeceğini kaydetti. ANKA / Yerel Yerel Haberler

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