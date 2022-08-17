Tekirdağ haberleri | Çerkezköy Belediyesi Kaldırım Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor
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Tekirdağ yerel haberi... Çerkezköy Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen beton yol ve kaldırım yapım-onarım çalışmaları sürüyor.
Çerkezköy Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen beton yol ve kaldırım yapım-onarım çalışmaları sürüyor.
Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü ekipleri, kentin ihtiyaç duyulan noktalarında gerçekleştirdiği beton yol ve kaldırım yapım-onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tufan Sokak'ta 1000 metrekare beton kaldırım yapılıyor. Belediye Başkanı Vahap Akay, yol ve kaldırım yapım – onarım çalışmalarının kentin ihtiyaç duyulan noktalarında devam edeceğini kaydetti.
ANKA / Yerel