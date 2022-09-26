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Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'dan Pakistan'a 2 yardım tırı yola çıktı

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Tekirdağ haberler: Tekirdağ'dan Pakistan'a 2 yardım tırı yola çıktı Tekirdağ'da hazırlanan 2 yardım tırı, Pakistan'da sel bölgesinde mağdur olan halka ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Tekirdağ'dan Pakistan'a 2 yardım tırı yola çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da hazırlanan 2 yardım tırı, Pakistan'da sel bölgesinde mağdur olan halka ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Pakistan'da yaşanan sel felaketinde mağdur sel bölgesindeki halk için Tekirdağ Valiliği koordinesinde toplanan yarım kolileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Lojistik Deposunda toplandı. Burada tırlara yüklenen yardım kolileri Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımları ile uğurlandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Yıldırım, "Kardeş ülke Pakistan'da çok büyük bir sel felaketi oldu. Bizlerde buna cevapsız kalamazdık. Onun için İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu yardım kampanyalarına Tekirdağ olarak destek veriyoruz. Gıda kolilerimizi, hijyen kolilerimizi hazırlıyoruz. Bugün ilk etabını sizlerin de huzurunda, Kocaeli'ne doğru yola çıkarıyoruz. Bin 710 tane gıda paketi var. Bunlar Pakistan'da yaşayan bin 710 vatandaşa, kardeşimize bir çözüm olacak. Bunun dışında şuan iki tane tır gönderiyoruz ama içeride en az 2-2.5 tır dolusu malzememiz var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Yerel

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