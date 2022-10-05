Tekirdağ haberi: Tekirdağ Büyükşehir, Süleymanpaşa Otobüs Terminali'ne 21 Ekim'de Hizmete Açıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Otobüs Terminali'ni 21 Ekim Cuma günü düzenleyeceği törenle hizmete açacak.

Süleymanpaşa ilçesi 2413 Ada / 5 Parselde bulunan Süleymanpaşa Otobüs Terminali, 7.728,00 metrekare inşaat alanı üzerine kuruldu. Bodrum kat, zemin kat ve 1. Kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşan terminal, otogar yönetim ofisleri, 13 adet bilet satış ofisi, 13 adet firma odası, 20 adet şehirlerarası otobüs peronları, restoran, kafeterya ve yemekhane, kavşak izleme merkezi, 24 adet ilçe ve köy minibüs peronları, 31.000 metrekare açık alan, 9 adet sığınak ve şoför dinlenme odaları, personel soyunma ve duş odaları, yardımcı mekanik ve tesisat alanları, polis, zabıta, güvenlik ve sağlık odası ile 11 adet esnek bölümlenmeye müsait ticari mekanlardan oluşuyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Süleymanpaşa Otobüs Terminali, uzun yıllardır ihtiyaç duyulan önemli bir proje. 21 Ekim Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştireceğimiz açılış törenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyor, projemizin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.