Tekirdağ haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Ödül Daha

Gelen Tekirdağ haberine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kent ve Başkan Dergisi’nin her yıl düzenlediği online anket sonucunda Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali ile projesi ile ödüle layık görüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kent ve Başkan Dergisi'nin her yıl düzenlediği online anket sonucunda Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali ile projesi ile ödüle layık görüldü.

TİGAD ( Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği) Genel Başkanı ve Kent ve Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel, ödülü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teslim etti.

"ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER, DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZUN VE KALİTELİ İŞLER YAPTIĞIMIZIN GÖSTERGESİDİR"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden bu yana aynı ciddiyet ve kararlılıkla Tekirdağ için çalıştıklarını belirten Başkan Albayrak, şöyle konuştu:

"Geniş hizmet yelpazemiz ile vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti en hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu süreçte hayata geçirdiğimiz projelerin, seçkin platformlarda ödüllendirilmesi bizi, hem yeni projeler için teşvik ediyor hem de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tarımsal Hizmetler Dairemiz tarafından hayata geçirilen ve balıkçık esnafına büyük katkı sağlayan Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali projesi, Kentve Başkan Dergisi'nin düzenlediği ve Türkiye'deki tüm belediyelerin projelerinin yarıştığı ankette ödüle layık görülmesi bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Balıkçı esnafımıza büyük katkı sağlayan bu projenin halkımıza hayırlı olmasını diliyor, projenin oluşturulmasında emeği geçen tüm çalışanlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Tekirdağ için aynı ciddiyet ve kararlılıkla çalışmaya, Tekirdağ'ı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."