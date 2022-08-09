Tekirdağ haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Paketi

Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak hastalarına destek olmak amacıyla 2015 yılından bu yana glutensiz gıda ürünlerinden oluşturduğu özel gıda paketlerinin dağıtımına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak hastalarına destek olmak amacıyla 2015 yılından bu yana glutensiz gıda ürünlerinden oluşturduğu özel gıda paketlerinin dağıtımına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 ve 2022 yılları arasında Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Muratlı, Malkara, Hayrabolu, Ergene ilçelerinde toplam 9 bin 817 'çölyak gıda yardım paketi' dağıtımı yapıldı. Paketlerin içinde üç paket glutensiz un, bir paket glutensiz makarna, bir paket glutensiz erişte, bir paket glutensiz bulgur, bir paket glutensiz arpa şehriye, bir paket glutensiz bisküvi, bir paket glutensiz mısır irmiği bulunuyor.

Çölyak gıda yardım paketinden yararlanmak isteyen vatandaşların çölyak sağlık raporu, kişiye ait kimlik fotokopisi, bağlı olduğu muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmaları gerekiyor. Paketler, vatandaşlara muhtarlıklar vasıtasıyla ulaştırılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir belediyesi olarak toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir hizmet anlayışına sahibiz. Özel durumlarından dolayı ömür boyu özel bir diyet programına sahip olan çölyak hastalarımıza, 2015 yılından bu yana içinde piyasa zor bulunan ve yüksek fiyatlara satılan glutensiz ürünlerin bulunduğu gıdaların bulunduğu paketlerimiz ile destek oluyoruz. Vatandaşlarımız ve Tekirdağ için tüm hızımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.