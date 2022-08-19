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Tekirdağ haberi... Fransız kadın, Tekirdağ'da müslüman oldu

Tekirdağ haberi... Fransız kadın, Tekirdağ'da müslüman oldu

Tekirdağ haberleri: Fransa vatandaşı 24 yaşındaki Elodle Moreno, Tekirdağ İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle müslüman oldu.

Fransa vatandaşı 24 yaşındaki Elodle Moreno, Tekirdağ İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle müslüman oldu.

Tekirdağ İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreninde İl Müftüsü İsmail İpek' in tebliği ile tercüman eşliğinde imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Elodle, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i seçerek müslüman oldu.

İhtida merasimi sonrası konuşan Müftü İpek, İslam'ın şartlarını, emir ve yasaklarını anlatarak, "Allah'ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Elodle Moreno' yu ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ediyorum. İslam dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslümanlığı seçen Elodle Hanım şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin" dedi.

Müftü İpek, Elodle'ye ihtida belgesiyle birlikte 'Peygamberimizin Hayatı kitabı' ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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