Tekirdağ haber | Tekirdağ Büyükşehir'den, İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Kırtasiye Yardımı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başlayacak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceden yapılan araştırmalar sonucunda il genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocuklarının eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla kırtasiye seti desteği verildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırtasiye malzemelerini ailelerin evlerine giderek teslim etti.

"BU SAYEDE AİLELERİMİZE BİR NEBZE DE OLSA KATKI SAĞLAYABİLDİYSEK, ÇOCUKLARIMIZIN YÜZLERİNİ GÜLDÜREBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yeni eğitim öğretim yılı öncesi destek olmak amacıyla kırtasiye malzemesi dağıtımını gerçekleştirdik. Bu sayede ailelerimize bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek, çocuklarımızın yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize, başarılarla dolu bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.