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Tekirdağ haber | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Sürüyor

Tekirdağ haber | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Sürüyor

Yerel Haberler

Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, “Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu eğitimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu eğitimlerini sürdürüyor.

Belediye'nin çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezi tarafından Malkara ilçesinde faaliyet gösteren bir özel işletmede çalışan 150 kadın ve 50 erkek çalışana yönelik, "Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi düzenlendi. Eğitimde; şiddet, şiddet türleri ve etkileri, şiddet esnasında destek alınacak kurum ve kuruluşlar, 6284 sayılı yasanın önemi ve yasa kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgi verildi. Ardından, "toplumsal cinsiyet eşitliği nedir ve nasıl ortaya çıktı, sosyal roller, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin değişimi için nereden başlanmalı, toplumsal cinsiyete duyarlı kurum olmak" üzerine konuşuldu. Yaklaşık üç saat süren eğitim sonunda personelin konuya ilişkin soruları cevaplandırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kadına yönelik şiddetin toplumun önemli bir sorunu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumda kadına yönelik psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddetin önüne geçmek ancak bu konuda toplumu bilinçlendirmek ile mümkündür. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu konudaki sorumluluğumuzun farkındayız ve çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen eğitime katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz."

ANKA / Yerel

Tekirdağ Yerel Haberler

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