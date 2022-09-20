Tekirdağ haber! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 Kasım'da İki Projeyi Hizmete Sunuyor

Tekirdağ haberler... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Hayrabolu Rekreasyonel ve Sportif Tesis ile Malkara Çok Amaçlı Salon’un açılış töreni 14 Kasım’da düzenlenecek. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Malkaralı ve Hayrabolulu hemşerilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Hayrabolu Rekreasyonel ve Sportif Tesis ile Malkara Çok Amaçlı Salon'un açılış töreni 14 Kasım'da düzenlenecek. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Malkaralı ve Hayrabolulu hemşerilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Hayrabolu Rekreasyonel ve Sportif Tesis ile Malkara Çok Amaçlı Salon'un açılış töreni 14 Kasım'da düzenlenecek. Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden konu ile ilgili bilgi alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak şöyle belirtti:

"14 Kasım 2022'de Malkara ve Hayrabolu ilçelerimizin kurtuluşlarının 100. Yıl dönümünde iki önemli projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Çalışmaları yerinde inceleyerek Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımızdan ve firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Ben Malkaralı ve Hayrabolulu hemşerilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Hayrabolu ilçesi İlyas Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan Hayrabolu Rekreasyonel ve Sportif Tesis Projesi'nde 400 metrekare konferans salonu, buna hizmet eden 250 metrekare fuaye, 50 metrekare kantin ve 5 adet kulüp odasından oluşuyor. Proje kapsamında ayrıca kültürel tesis 219 metrekare restoran (kapalı) restorana hizmet eden 150 metrekare mutfak, bulaşıkhane ve depolar bulunuyor. Ayrıca 130 metrekare fitness, fitness salonu ve havuza hizmet eden soyunma odaları yer alıyor.

Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi'nde yapımı devam eden ve 2 bin 443 metrekare inşaat alanına sahip olan Malkara Çok Amaçlı Salon'da ise; bodrum, zemin ve normal kattan oluşuyor. Bodrum katta; su deposu, makine dairesi, elektrik odası, mescit, abdesthane ve depo yer alırken zemin katta ise; güvenlik, bilet satış noktası, idari oda, erkek VİP odası, kadın VİP odası, dekor deposu ve sahne arkası yer alıyor. Birinci katta ise 8 tanesi engelli yeri olmak üzere 282 kişilik çok amaçlı salon, ışık ve ses odaları, fuaye, kafeterya ve mutfağı ve bebek bakım odası yer alıyor.