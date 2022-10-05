Tekirdağ haber: Çorlu Belediyesi'nden Öğrencilere Bakımevi ve Sokak Hayvanları Eğitimi

Tekirdağ yerel haberi | 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi tarafından okullarda düzenlenen eğitimler devam ediyor.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi tarafından okullarda düzenlenen eğitimler devam ediyor.

Çok sayıda sokak hayvanına ev sahipliği yaparak sağlık hizmeti veren Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan bakımevi faaliyetleri, uygulanan yöntemler ve ilgili kanunlar hakkında eğitimler düzenliyor.

Çorlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Bakımevi Veteriner Hekimi Ahmet Çavdar tarafından 30 ilkokulda 1.500 öğrenciye verilmesi planlanan eğitimlerde öncelikli olarak hayvanların yaşam haklarının korunup gözetilmesi, onlara karşı gösterilecek sevginin önemine değinilirken; hayvanların korunması için düzenlenen kanunlar, Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve faaliyetleri, sokak hayvanlarının beslenmesi, sokak hayvanlarına takılan küpe ve çiplerin amacı ve öneminin yanı sıra yaralı bir hayvan görüldüğünde yapılması gerekenler, hayvan sahiplendikten sonra yapılacaklar, hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar, köpek ısırması ile kedi tırmalaması yaşanması durumunda yapılacaklar ve çoğu kişi tarafından merak edilen kedi ve köpek tüyünün zararı olup olmadığı ve kist yapıp yapmadığı, bakımevine yapılacak ziyaret konularında bilgiler aktarıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da 75. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen eğitimea katılarak öğrencilere eşlik etti ve yapılan sunumun ardından onlarla sohbet etti.

Eğitimlere eşlik eden Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nin sevimli misafiri "Karamel" ise çocukların maskotu oldu.