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Tekirdağ Fen Lisesi Robotik Ekibi, Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Tekirdağ Fen Lisesi Robotik Ekibi, Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek
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Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi'nin robotik kodlama ekibi, İstanbul'da düzenlenen Vex Robotics Türkiye Finallerinde Excellence ödülünü kazanarak Amerika'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Ekip, turnuvada toplamda 2 kupa alarak büyük bir başarı elde etti.

Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi'nin (TFL) robotik kodlama ekibi (TFL Robotics), İstanbul'da düzenlenen Vex Robotics Türkiye Finallerinde turnuvanın en büyük ödülü olan Excellence/Mükemmellik ödülünü kazanarak, Amerika'nın Dallas kentinde gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

İstanbul'da düzenlenen turnuvada üstün performans sergileyen TFL Robotics ekibi, "Finalist" ödülüyle beraber toplamda 2 kupa kazandı. Elde ettikleri bu başarıyla uluslararası arenada mücadele edecek olan öğrenciler, dünya şampiyonasında Türkiye adına yarışacak.

Öğrencilerin başarısından dolayı büyük gurur duyduklarını belirten okul yönetimi ve öğretmenleri, ekibin azimli çalışmaları sayesinde önemli bir başarıya imza attığını ifade etti. TFL Robotics ekibi, uzun süredir dünya şampiyonasına hazırlanarak, robotik ve yazılım alanında kendilerini geliştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyordu.

Birçok ülkeden dünya şampiyonasında katılacak ekipler, en iyi performanslarını sergileyerek ödül için yarışacak. Türkiye'yi temsil edecek olan TFL Robotics ekibi, hazırlıklarını sürdürüyor ve daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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