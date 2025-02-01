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Tekirdağ'dan İstanbul'a Ro-Ro Seferleri Ekonomik Fırsatlar Sunuyor

Tekirdağ'dan İstanbul'a Ro-Ro Seferleri Ekonomik Fırsatlar Sunuyor
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Tekirdağ'dan yapılan Ro-Ro seferleri, İstanbul ve çevre illerin trafik yükünü hafifletirken, ekonomik maliyetlerle dikkat çekiyor. Yaz-kış devam eden seferler, tatil dönemlerinde artan taleple birlikte, köprü ve otoban geçişlerine göre daha uygun fiyatlar sunuyor.

İstanbul'un trafik yükünü hafifletmeye katkı sağlayan Tekirdağ'daki Ro-Ro seferleri, yaz-kış devam ediyor ve ekonomik maliyetleriyle tercih ediliyor.

Tekirdağ'dan yapılan Ro-Ro seferleri, İstanbul ve çevre illerin trafik yükünü hafifletirken, ekonomik geçiş imkanı sunmasıyla dikkat çekiyor. Köprü ve otoban geçişlerine göre daha az maliyetli olan bu güzergah, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Yaz aylarında tatilcilerle artan talep, kış aylarında ise daha çok büyük araç geçişi ile devam ediyor. Tekirdağ merkezden yapılan seferlerde her sabah 10.00'da Avşa ve Marmara adalarına, akşam 19.00'da ise Bandırma'ya seferler bulunuyor.

"6 bin kamyon ve 2 bin 500 liraya geçiş imkanı"

Ro-Ro Kaptanı Yavuz Aydoğan, Tekirdağ Ceyport Limanı'ndan gerçekleştirilen seferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aydoğan, "Tekirdağ'dan Bandırma ve adalara geçiş imkanı sağlıyoruz. Şu anda 6 bin civarında kamyon taşırken, taksiler için geçiş ücreti 2 bin 500 TL civarında. Bu ekonomik seçenek, köprü geçişlerine göre daha uygun olduğu için vatandaşların ilgisini çekiyor" dedi.

"Tatil ve bayramlarda yoğunluk artıyor"

Aydoğan, tatiller ve bayramlarda seferlerin yoğunlaştığını belirterek, "En yoğun zamanlarımız tatillerde ve bayramlarda oluyor. Onun dışında çok aşırı yoğunluğumuz olmuyor. İstanbul'dan gelen bir vatandaşımızın Çanakkale üzerinden veya Tekirdağ'dan feribotu tercih etmesi üzerinden düşünürsek süre olarak çok fark etmiyor ama ekonomik olarak otoban olsun, köprü olsun maliyetler daha yüksek olduğu için o yüzden burayı tercih ediyorlar. Bu gibi durumlarda insanların feribotlara döndüğümü söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Kışın kazanç az, yazın yoğun talep"

Aydoğan, yaz aylarında yoğunluğun arttığını ancak kışın bu durumun değiştiğini belirterek, "İstanbul Anadolu yakasından da güzergahı kullanıp gelebilirler. Ekonomik olarak daha maliyetsiz olacaktır. İstanbul civarında birinci, ikinci, ve üçüncü köprüleri kullanarak maliyetler yine yükselmekte. İnsanlar 'Nereden daha ucuz geçebiliriz' diye düşünüyorlar. En ucuzda burayı tercih ediyorlar. Yazın dönemsel yoğunluklar var. Ama onun dışında kışın çokta para kazanamıyoruz diyebilirim. Ama yazın durumlar daha iyi. Vatandaşlarımızın bu güzergahı kullanmasında yararı müthiş olacaktır. O yüzden burayı tercih etmelerini isterim" dedi.

Deniz Gergin ise Tekirdağ'dan Bandırma'ya düzenlenen seferlerle ilgili bilgi vererek, "Her gün Bandırma'ya seferlerimiz var. Küçük araçlardan tırlara kadar taşıyoruz. Bu hizmet, hem kamuya faydalı hem de vatandaşlar için ekonomik bir seçenek sunuyor" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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