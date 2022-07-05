Tekirdağ'da Zabıta Memurlarına Stres Eğitimi Verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda itfaiye ve zabıta personeline Stres, Öfke Yönetimi ve Psikolojik Dayanıklılık eğitimleri verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 11 ilçede görev yapan itfaiye ve zabıta personeline Stres, Öfke Yönetimi ve Psikolojik Dayanıklılık konularında eğitim verildi.

Malkara Otogarı'nda yapılan eğitimde Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde görevli 20 zabıta personeline Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezi'nde görevli Psikolog Damla Kurum tarafından stres, stres yönetimi, örgüt içi stres, öfke, öfke yönetimi, psikolojik dayanıklılık, psikolojik dayanıklılığı etkileyen faktörler ve psikolojik dayanıklılığı geliştirme stratejileri konularında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme seminerinde zabıta personelinin, eğitim konuları ile ilgili soruları da cevaplandırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak personelimizin eğitim faaliyetlerine her zaman büyük önem verdik. Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerimizde gerçekleştirilen eğitimler belli bir program dahilinde diğer ilçelerimizde de devam edecektir" dedi.

ANKA / Yerel