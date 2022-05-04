Tekirdağ'da yüz yıllık bayram geleneği bu yıl da yaşatıldı - Haberler

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Tekirdağ'da yüz yıllık bayram geleneği bu yıl da yaşatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tekirdağ'da yüz yıllık bayram geleneği bu yıl da yaşatıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde yüz yıla yakın süreden bu yana devam eden bayram geleneği bu bayramda da yaşatıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde yüz yıla yakın süreden bu yana devam eden bayram geleneği bu bayramda da yaşatıldı.

Yüz yılı aşkın zamandır süren geleneği Ahimehmet Mahallesi muhtarlığı yaşatmaya devam ediyor. Mahalle camisinin avlusunda toplanan çocuklar ellerindeki poşet ve torbalarla sıraya girdi. Mahallenin bakkal ve marketlerinde abur cubur tabir edilen yiyecekleri adeta silip süpüren mahalle sakinleri ise çocukların poşet ve torbalarını doldurarak yüzlerini güldürdü.

Bayramlarda çocukların kapı kapı dolaşarak şeker çikolata toplamasının dışında Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde çocuklar cami avlusunda toplanarak büyükleri bekliyor. Bir süre sonra ellerinde gofret, bisküvi, kek ve çikolata kutuları ile beliren vatandaşlar cami avlusunu dolduran çocukların poşet ve torbalarını doldurarak sevindiriyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ, Bayram, Yerel, Haberler

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