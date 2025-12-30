Haberler

Tekirdağ'da yılbaşı denetimleri başladı

Tekirdağ'da yılbaşı denetimleri başladı
Güncelleme:
Tekirdağ genelinde yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. Trafik ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Vali Soytürk, vatandaşların yeni yıla huzur içinde girmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tekirdağ genelinde yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, alınan tedbirler kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Uygulama noktalarında sürücülere alkol kontrolü yapılırken, araçlar da yürürlükteki mevzuat doğrultusunda denetlendi. Kent genelinde yılbaşı süresince toplam 2 bin 26 polis görev alarak asayişin sağlanması için sahada olacak.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı dolayısıyla gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Vali Soytürk, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - TEKİRDAĞ

