Tekirdağ'da Yeni Küçük Sanayi Sitesi İçin İrtibat Ofisi Açıldı

Tekirdağ'da Yeni Küçük Sanayi Sitesi İçin İrtibat Ofisi Açıldı
Güncelleme:
Tekirdağ'da Eski Sanayi Sitesi'nin Aydoğdu Mahallesi'ne taşınması sürecinde, hak sahiplerine bilgi vermek amacıyla Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi açıldı. Yeni sanayi sitesinin modern dükkanlarının tanıtımı yapıldı.

Tekirdağ'da Eski Sanayi Sitesi'nin Aydoğdu Mahallesi'ndeki yeni Küçük Sanayi Sitesi alanına taşınması sürecinde, hak sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi açıldı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinin kent merkezinde bulunan mevcut Eski Sanayi Sitesi'nin hem ulaşım hem de yapı niteliği açısından yetersiz kalması sebebiyle taşınma süreci hız kazandı. Aydoğdu Mahallesi'nde inşaat çalışmaları tamamlanan yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin faaliyete geçmesiyle, modern ve tam donanımlı çalışma şartları sunan dükkanların hak sahiplerine tanıtımı için Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi açılışı yapılarak hizmet vermeye başladı.

Açılışta Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 3 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı İrfan Akça, 4 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Günay Çoban ve beraberlerindeki heyet de hazır bulundu. Açılışın ardından İl Müdürlüğü'nde bir araya gelen heyet, Tekirdağ genelinde yürütülebilecek kentsel dönüşüm çalışmaları, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
