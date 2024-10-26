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Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi

Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi
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Tekirdağ'da narkotik timleri, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele amacıyla çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenledi. Farkındalık artırmak için projeler tanıtıldı ve 2 bin 897 vatandaşa ulaşmayı hedeflendi.

Tekirdağ'da narkotik timleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli kesimlerden vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. 21-25 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde, uyuşturucu ve bağımlılık konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla projeler tanıtıldı.

Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Ergene, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve Namık Kemal Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelindi. "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesiyle annelere ve anne adaylarına, "Narko Gençlik" faaliyeti ile üniversite öğrencilerine, "Narko Nokta" faaliyeti ile vatandaşlara ve "Narko Rehber" faaliyeti kapsamında muhtarlara uyuşturucu maddelerin zararları anlatıldı.

Etkinlik boyunca toplamda 2 bin 897 vatandaşa UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtıldı. Timler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşların desteğini kazanmayı hedefliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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