Tekirdağ'da Ulaşım Ana Planı Trafik Sayım Çalışmaları Başladı - Haberler

Tekirdağlıların sorunlarını ön sıraya koyarak bir plan hazırlamak isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi; oluşturulacak olan Ulaşım Ana planının ilk aşaması hane halkı anket çalışmalarının ardından trafik sayım çalışmalarına da başladı.

'Tekirdağ Ulaşım Ana Planı' çalışmaları kapsamında, bölgeler arasında yapılan yolculukları belirlemek ve şehir içindeki bölgeler arası ya da belirli bir bölgenin sahip olduğu hareketliliği temsil edebilecek noktalara dikkat edilerek oluşturulan 100 kesit noktasında, ulaşım modelinin kalibrasyonunda kullanılmak üzere, bölgeler arasındaki taşıt ve yolcu geçişlerini saptamak amacıyla trafik sayım çalışmalarına başlandı.

"BÖLGELER ARASI TAŞIT VE YOLCU HAREKETLİLİĞİNİ SAPTAMAK AMACIYLA BELİRLENEN 100 NOKTADA TRAFİK SAYIMLARINA BAŞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak, hedef yıl 2040 olmak üzere kent içi ulaşımında Tekirdağ'ın mevcut ve gelecekteki problemlerini çözecek kararlar almak amacıyla oluşturulacak Ulaşım Ana Planı için bölgelerdeki trafik hareketliliğin de oldukça önemli olduğunu belirterek, "Bölgeler arası taşıt ve yolcu hareketliliğini saptamak amacıyla belirlenen 100 noktada trafik sayımlarına başlamış bulunmaktayız. Hane halkı anket çalışmalarımızın ardından ekiplerimiz saha çalışmalarına da başladılar. Bu saha çalışmaları kapsamında kentimizin önemli kavşak noktalarında, merkez alanlarında ve kent giriş çıkış noktalarında trafik sayımları, yolcu anketleri, sürücü anketleri, yaya, bisiklet ve motosiklet anketleri, otopark anketleri yapılacak. Bu şekilde oluşturacağımız ve alacağımız veriler doğrultusunda Ulaşım Ana Planımızı da şekillendireceğiz. Oluşacak sonuçlarla Tekirdağ'ın gelecekteki ulaşım planlamasını ortaya çıkarmayı hedeflediğimiz bu anket ve saha çalışmalarımıza, vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin de katkı sağlamasını istiyor ve bekliyoruz." dedi.

SAHA ÇALIŞMALARI İLE BÖLGELER ARASI TRAFİK HAREKETLİLİĞİ, BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA ULAŞIM ANA PLANINA YÖN VERECEK

Yapılacak trafik sayımları ve saha çalışmaları ile, Tekirdağ genelinde bölgeler arası geçişteki taşıt ve yolcu rakamları ile belirli bir bölgedeki trafik hareketliliği verilerine ulaşılacak ve bu veriler ışığında Ulaşım Ana Planı çalışmalarına da yön verilecek.

Çalışmalar sonucunda Tekirdağ'ın 2040 yılına kadarki ulaşım ihtiyaçları belirlenerek gereken bisiklet, yaya ve toplu ulaşım yatırımları, Tekirdağ kent merkezinin çevre yerleşim bağlantıları ile katlı ve hemzemin kavşak düzenlemeleri gibi yatırımlara yön verilecek.

ANKA / Yerel