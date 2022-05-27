Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı toplantısı yapıldı

AA - Mesut Karaduman - Yerel
 - Güncelleme:
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı toplantısı yapıldı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Adliye Sarayı toplantı salonunda Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, yükümlülerin eğitim ve iyileştirilmesi ile topluma kazandırılmasına yönelik yürütülen proje ve faaliyetler anlatıldı.

Denetimli serbestlik yükümlülerinin ve suça sürüklenen çocukların faydalanabilmesi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kütüphane kurulması kararlaştırıldı.

Öte yandan Baro Başkanlığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde suça sürüklenen çocukların kültürel ve eğitsel alanlara yönlendirilmesine yönelik proje çalışmaları ele alındı.

AA / Mesut Karaduman - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title