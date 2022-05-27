Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı toplantısı yapıldı - Haberler

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Adliye Sarayı toplantı salonunda Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, yükümlülerin eğitim ve iyileştirilmesi ile topluma kazandırılmasına yönelik yürütülen proje ve faaliyetler anlatıldı.

Denetimli serbestlik yükümlülerinin ve suça sürüklenen çocukların faydalanabilmesi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kütüphane kurulması kararlaştırıldı.

Öte yandan Baro Başkanlığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde suça sürüklenen çocukların kültürel ve eğitsel alanlara yönlendirilmesine yönelik proje çalışmaları ele alındı.