Tekirdağ'da şehit polisler için mevlit okutuldu

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, şehit polisler için mevlit okutularak dualar edildi.

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, şehit polisler için mevlit okutularak dualar edildi.

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluşunun yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından Rüstempaşa Camisi'nde program düzenlendi. Programa, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen programda, Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak çeşitli ilahiler seslendirildi.

Ardından şehit olan tüm güvenlik güçleri için dualar edildi. Programın sonunda emniyet personeli, vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi. - TEKİRDAĞ